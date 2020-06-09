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Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.
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TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran’da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:

12 Haziran Cuma

21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi

18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar

18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi

DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

(İHA)

Bugün 13:11 TSİ İHA İstanbul- Spor

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