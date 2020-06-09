Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran’da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:
12 Haziran Cuma
21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi
18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar
18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi
DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz