İstanbul Kapalıçarşı’da 373,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 373,60 liradan, 2 bin 461 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 482 liradan, 341 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 345 liradan, 2 bin 405 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 425 liradan, bin 202 liradan alınan Yarım Ziynet bin 212 liradan ve 601 liradan alınan Çeyrek Ziynet 606 liradan satıyor.
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Serbest piyasada altın fiyatları - 9 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,60 lira oldu.
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