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Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşların ciddi kilo aldıklarını ve normalleşme süreciyle birlikte iş başı yapan vatandaşların ilk önce soluğu diyetisyenlerde aldıklarını belirterek, son 1 haftadır ciddi talep olduğunu ve salgın döneminde alınan kiloların obezetiye zemin hazırladığını söyledi.
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Korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, gece geç saatlerde yemek yiyen vatandaşların sayısında ciddi artış olduğunu ve bu vatandaşların ciddi kilolar aldıklarını söyledi.

YEMEĞE YATMADAN 2 SAAT ÖNCE SON VERİLMELİ

Yatmadan en az 2 saat önce ara öğün yaparak yeme işleminin kesinlikle bitirilmesi gerektiği çağrısında bulunan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, spor ve egzersiz yapmanın da önemine değinerek beslenme uzmanın yardım alınması gerektiğini vurguladı.

SON 1 HAFTADIR CİDDİ TALEP VAR

Normal beslenme düzenine geçilmesi gerektiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, normalleşme süreciyle birlikte iş başı yapan vatandaşların ilk önce soluğu diyetisyenlerde aldıklarını ve son 1 haftadır yoğun taleple karşı karşıya kaldıklarının altını çizerek sağlıklı kilo vermek isteyen onlarca vatandaşın randevu talebinde bulunduğunu söyledi.

OBEZİTEYE ZEMİN HAZIRLANIYOR

Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin obez ve her 3 kişiden 1’inin şişman olduğunu da belirten Daloğlu, salgın döneminde alınan kiloların obezetiye zemin hazırladığını açıkladı.

Bugün 15:12 TSİ İHA Ankara- Belediyeler

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