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Bugün 17:41 TSİ- Ekonomi

Honda Türkiye’den siber saldırı açıklaması

Honda Türkiye, Honda Motor Co’ya yapılan siber saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şirket, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tüm operasyonlarını tedbir amacı ile 1 gün süreyle durdurduğunu belirterek, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başladığını bildirdi.
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Honda Türkiye, Honda Motor Co’ya yapılan siber saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile 1 gün süreyle durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir."

(İHA)

Bugün 17:41 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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