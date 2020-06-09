Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:02 TSİ- Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
mask

(İHA)

Bugün 19:02 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Bu tip kötü şakalar yapmayın. Bu tip kötü şakalar alnınıza yapışır” mask
“Bu tip kötü şakalar yapmayın. Bu tip kötü şakalar alnınıza yapışır”
Meclis Başkanlığı seçimi 12 Temmuz’da - Ankara mask
Meclis Başkanlığı seçimi 12 Temmuz’da - Ankara
Bahçeli’den gündeme ilişkin açıklamalar mask
Bahçeli’den gündeme ilişkin açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" - Ankara mask
Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" - Ankara
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği ve fabrikasına inceleme başlatıldı! mask
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliği ve fabrikasına inceleme başlatıldı!
İletişim Başkanı Altun’dan, ’Tuzla Camii’ açıklaması mask
İletişim Başkanı Altun’dan, ’Tuzla Camii’ açıklaması
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler mask
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler

GALERİ

İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL