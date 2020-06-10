Tbmm Genel Kurulu’nda Bekçi düzenlemesi görüşmeleri devam etti. CHP. E MHP arasındaki gerilim Genel Kurul oturumu başladıktan sonra devam etti. CHP milletvekilleri ‘özür’ beklediler. CHP milletvekilleri TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’a tepki gösterdiler. Erdoğmuş oturumu kapatırken, MHP milletvekilleri de ayağa kalktılar. VHP ve MHP milletvekilleri atasında gerilim devam etti.
Bugün 01:35 TSİ- Siyaset
TBMM’de gerilim devam etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerilim devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz