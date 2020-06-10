TBMM’de gerilim devam etti

Tbmm Genel Kurulu’nda Bekçi düzenlemesi görüşmeleri devam etti. CHP. E MHP arasındaki gerilim Genel Kurul oturumu başladıktan sonra devam etti. CHP milletvekilleri ‘özür’ beklediler. CHP milletvekilleri TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’a tepki gösterdiler. Erdoğmuş oturumu kapatırken, MHP milletvekilleri de ayağa kalktılar. VHP ve MHP milletvekilleri atasında gerilim devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)