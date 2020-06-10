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İşsizlik rakamları açıklandı - Ankara

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.
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 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. 

İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 24,6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puan azalışla yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 662 bin kişi azaldı ve 26 milyon 133 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 3,4 puan azalarak yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranıİş gücü martta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 oldu.

Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamMevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 13 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 33 bin kişi azalarak 3 milyon 972 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 3 bin kişi azalarak 26 milyon 512 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 49 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 35 bin kişi azalarak 30 milyon 484 bin kişi olarak hesaplandı.

Bugün 10:16 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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