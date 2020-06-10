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Bugün 10:21 TSİ- Ekonomi

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3, yakıtlarda yüzde 67,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 azaldı.
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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 39,3 AZALDI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 46,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,4 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 48,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18,7 AZALDI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 23,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mart ayında 134,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 23,3 azalarak, 2020 Nisan ayında 102,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Nisan ayında 161,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 39,3 azalarak, 2020 Nisan ayında 98,0 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Mart ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,6 azalarak, 2020 Nisan ayında 102,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Nisan ayında 121,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 19,0 azalarak, 2020 Nisan ayında 98,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI NİSAN AYINDA 110,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Nisan ayında 100,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 9,8 puan artarak, 2020 yılı Nisan ayında 110,3 oldu.

(İHA)

Bugün 10:21 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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