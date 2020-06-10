Zap ve Haftanin’de 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı teröristin düzenlenen ani hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz