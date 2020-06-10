Pursaklar’da Kütüphaneler Hizmete Başladı - Ankara

PURSAKLARDA KÜTÜPHANELERDE RANDEVU SISTEMI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan Pursaklar Belediyesi Millet Kıraathanesi normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlara kapılarını açtı.

Pursaklar Belediyesi kütüphaneleri koronavirüs önlemeleri uygulanarak hizmet vermeye başladı. Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Millet Kıraathanesi pandeminin düşüş seyri gösterdiği Kontrollü Sosyal Hayat süreciyle birlikte hizmet vermeye başladı.

Başta gençler olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi beşte bir doluluk oranıyla ve randevu sistemi ile günde 2 seans olarak 08:30-12:00 13:00-16:30 arasında hizmet veriyor.

Belediye ekipleri tarafından vatandaşların sağlığı düşünülerek 12:00 ile 13:00 saatleri arası kütüphane dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Ayrıca virüs salgını sebebiyle kütüphanelere girişler ateş ölçerlerle sağlanıyor. Ders çalışmak ve kitap okumak için yoğun şekilde kullanılan kütüphaneler hijyen açısından sürekli havalandırılıyor

MASKE MESAFE HİJYEN

Bütün tedbirleri titizlikle uyguladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Hijyen el yıkama maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerekiyor. Çalışma salonlarımızdaki kapasiteyi düşürdük. Millet Kıraathanemizde kapasitenin beşte biri kadar hemşehrilerimize hizmet veriyoruz.

Belediye olarak biz gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından kendilerinden de ricamız koyduğumuz kurallara azami dikkat göstermeleri dedi.