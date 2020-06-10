Yenimahalle'den BESYO ve Spor Lisesi sınavlarına gireceklere hazırlık kursu - Ankara

YENIMAHALLEDEN BESYO ADAYLARINA MÜJDE - BESYO ADAYLARI YENIMAHALLEDE HAZIRLANACAK

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları BESYO ve Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlık kursları düzenliyor.

Yükseköğrenimlerine üniversitelerin BESYO bölümlerinde devam etmek isteyen öğrencilere alanında uzman eğitmenler ve spor hocalarıyla tam destek sunan Yenimahalle Belediyesi beceri denge dayanıklılık ve sürat gibi birçok zorlu alanda zorlu etaplardan oluşan özel yetenek sınavında öğrencileri yalnız bırakmıyor.

YENIMAHALLEDE HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR EĞITIMI

15 Haziran ve 15 Eylül 2020 tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve açık hava koşu parkurlarında gerçekleştirecek BESYO hazırlık ve Spor Lisesi hazırlık kurslarına TYT sınavından 150 puan barajını geçen her aday katılabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar 344 88 86 numaralı telefondan detaylı bilgiyi alabilecek.

15 Haziran tarihinde başlayacak eğitimler Temel Yeterlilik Sınavının TYT gerçekleşeceği 27 Haziran tarihine kadar haftanın üç günü TYT sınavı sonrasında haftanın 5 günü devam edecek.

ADAYLARA BEDENSEL EĞITIM VE REHBERLIK DESTEĞI

Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek hazırlık kurslarında stadyumda koşu antrenmanları fotoselli derece ölçümü koordinasyon ve branş eğitimleri gibi bedensel çalışmaların yanı sıra adaylara kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunulacak.

Ortaöğretim sonrasında spor liselerinde eğitim almak isteyen adayları da unutmayan Yenimahalle Belediyesi Ankara Mamak Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi ve Beşevler Voleybol Federasyonu Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencilere kondisyon parkurundan oluşan spor eğitimleri düzenleyecek.