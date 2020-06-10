Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:07 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:12 TSİ

Komedyen Atalay Demirci’ye FETÖ’den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Komedyen Atalay Demirci’ye FETÖ’ye üye olmak suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Demirci’nin, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra da örgütle irtibatının devam ettirdiği belirtildi.
mask

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Demirci hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme, 3 Mart 2020’deki karar duruşmasında Demirci’ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Demirci hakkındaki hükmünün gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Demirci’nin, 1995’te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda memur olarak atandıktan bir sonra bu görevinden istifa ederek sahne hayatına atıldığı, FETÖ’ye ait Dünya Radyoda program yapmaya başladığı ve örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı anlatıldı. Demirci’nin, 2015’de ABD’de bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği ve Gülen’e burada gösteri yaptığı ifade edildi.

Demirci’nin duruşmada verdiği ifadesinde, radyoda program yapmak dışında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, 2007’de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını söylediği ancak 2007 ile 2013 tarihleri arasında birçok kez örgütün düzenlediği etkinliklerde yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda, Demirci’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra örgüt üyeleri Hakan Şükür ve Enes Kanter’le yazışmaları olduğu, hakkında bulunan tanık beyanlarının da bu tarihten sonra da Demirci’nin örgütle irtibatının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

DEMİRCİ’NİN DARBE GİRİŞİMİNDEN İKİ GÜN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAN BİR KİŞİYLE YAPTIĞI YAZIŞMALARINA YER VERİLEN KARARDA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"17 Temmuz 2016’da ’lanadamoladam’ adlı kullanıcı ile yapmış olduğu yazışmalar incelendiğinde, sanığın ’lanadamoladam’ adlı kullanıcıya hitaben ’tavsiyeniz var mı abi sanırım daha dikkatli olmak lazım bundan sonra’ dediği, devamında ’çok şükür abim çok şükür ben telefon değiştirsem mi makinayı numarayı her şeyi var mı tavsiyeniz bundan sonraki süreç daha zorlaşacak gibi’ şeklinde mesaj yazdığı, karşı tarafın ise ’iyi olur, çocukluk arkadaşın ne diyor Ercan Bey?’ diye sorması üzerine, ’Ne diyecek? ’Şerefsizler senaryoyu yazdılar, oynadılar, bu millet mal’ deyip küfür ediyo’ şeklinde yazışmalarının olduğu görülmektedir. Sanık, cep telefonunu örgüt mensuplarınca kendisine ulaşılmasını engellemek amacıyla değiştirdiğini beyan etse de yukarıda belirtilen yazışmalarda sanığın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dahi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını devam ettirip yine örgüt mensuplarından aldığı tavsiye üzerine tedbir amacı ile telefon numarasını değiştirmiştir."

Bugün 12:07 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara mask
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü mask
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara mask
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti mask
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: “İran sınırında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” mask
MSB: “İran sınırında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL