Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:13 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:19 TSİ

Ankara'da AVM'lerde Sipariş Üzerine Hırsızlık Yapan Çete Yakalandı

Ankara'da aldıkları sipariş doğrultusunda AVM'lerdeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 kişilik organize suç örgütü üyeleri yakalandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara'da aldıkları sipariş doğrultusunda AVM'lerdeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 kişilik organize suç örgütü üyeleri yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde mağdurların başvurusu üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütlü olarak hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerinin izine ulaştı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 8 ev ve 2 iş yerine yaptıkları operasyonda şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Başkentte AVM'lerden sipariş üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı

Elde edilen deliller, şüpheli ve mağdur ifadeleri doğrultusunda, söz konusu suç örgütü üyelerinin aldıkları siparişler doğrultusunda AVM'lerdeki iş yerlerinden çaldıkları mont ve ayakkabıların manyetik alarmlarını, keserek devre dışı bıraktığı belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve internet aracılığıyla, kredi temini vaadiyle ilan verdikleri, talepte bulunan kişilerden komisyon aldıkları, yine aynı yöntemle silah görselleri paylaşarak ruhsatsız silah satmak için "kaparo" adı altında para aldıkları tespit edildi.

Bugün 12:13 TSİ Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara mask
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü mask
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara mask
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti mask
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: “İran sınırında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” mask
MSB: “İran sınırında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor mask
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL