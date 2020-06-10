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Bugün 12:41 TSİ- Ekonomi

Banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 44 arttı

Mayıs ayında banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar, Nisan ayına göre yüzde 44 arttı. Mayıs ayında harcamaların tutarı 80,2 milyar TL seviyesine ulaştı
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Yeni tip koronavirüs (covid-19) sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle harcamalarda artmaya başladı. Mayıs ayında banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar, Nisan ayına göre yüzde 44 arttı. Mayıs ayında harcamaların tutarı 80,2 milyar TL seviyesine ulaştı

TEPAV’ın paylaştığı verilere göre, 29 Mayıs haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 14,4 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı yüzde 14 azaldı. İşlem adedi ise yüzde 23 azalarak 77 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında 13 Mart - 29 Mayıs 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 10, işlem adedi ise yüzde 18 azaldı.

29 Mayıs haftası verilerinin açıklanmasıyla mayıs ayındaki harcamaların tutarı 80,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece Mayıs 2020’de banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı Nisan 2020’ye kıyasla yüzde 44 arttı. Mayıs ayında harcamalar, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 11 azalış kaydetti. Mayıs ayı tüketici harcamalarının, tüketici yönünde normalleşme algısının oluşmaya başladığını düşündürmekle birlikte hâlâ geçen yılki seviyesinin gerisinde kaldığı görüldü.

(İHA)

Bugün 12:41 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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