Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi

Salgın döneminde her 7 aileden biri süreçten olumsuz etkilendi

İnsanların Covid-19’a yakalanma korkusunu araştırıldı. Araştırma sonuçları her 7 aileden birisinin süreçten olumsuz etkilendiğini, evde 20 yaş altı çocuk ve gençler olan ailelerde korku düzeyinin çok yüksek olduğunu, özellikle üniversite öğrencilerinin korkusunun anlamlı düzeyde yüksek olduğunu gösteriyor.
mask

İnsanların Covid-19’a yakalanma korkusunu araştıran A.Ü.Sosyal Hizmet Bölümünden Prof. Dr. Veli Duyan liderliğinde doktora programında bulunan Gül Karahan, Dr. Timuçin Yıldırım, Cenk Adıgüzel’den oluşan multidispliner ekibin 7 günde bin 830 kişiye ulaşarak yaptığı çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma sonuçları katılımcıların Covid-19 sürecinde yüzde 15’inin evden hiç çıkmadığını, yüzde 67’sinin ise sadece alışveriş yapma gibi gerekçelerle kısa süreliğine evden çıktığını ortaya koydu. Çalışmanın pek çok çarpıcı sonucu arasında kadınların Covid-19 korkusunun erkeklerden çok daha yüksek olduğu, yaş arttıkça Covid-19 korkusunun azaldığı, öğretim düzeyi arttıkça Covid-19 korkusunun azaldığı, çalışmayan ve bu süreçte evden hiç çıkmayanların Covid-19 korkusu en yüksek toplumsal kesimi oluşturduğu yer alıyor.

Araştırma sonuçları her 7 aileden birisinin süreçten olumsuz etkilendiğini, evde 20 yaş altı çocuk ve gençler olan ailelerde korku düzeyinin çok yüksek olduğunu, özellikle üniversite öğrencilerinin korkusunun anlamlı düzeyde yüksek olduğunu gösteriyor.

Yakın aile ilişkileri de Covid-19 korkusunu artıyor, korku aile üyeleri üzerinde bulaşıcı bir etki yaratıyor ve nitekim yalnız yaşayanlar korku düzeyi en az olan toplumsal kesimi oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarına göre yoksulların korku düzeyi orta ve üst ekonomik sınıfa göre çok daha yüksek. Çarpıcı sonuçlardan bir diğeriyse haber kaynaklarına ilişkin; araştırma insanların Covid-19’a ilişkin haber alma kaynaklarının sayısı arttıkça korku düzeyinin arttığını, katılımcıların yüzde 80 gibi çok büyük bir oranının haber alma kaynağı olarak televizyonu tercih ettiğini ve bunu yüzde 73 ile sosyal medya araçlarının takip ettiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçları kendisiyle barışık insanların Covid-19’dan daha az korktuğunu, psikolojik dayanıklılık düzeyi arttıkça korku düzeyinin azaldığını ve benzer şekilde sosyal yeterlilikleri yüksek olanların korku düzeyinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer yandan araştırmacılar, insanların yüzde 70 gibi büyük bir kesiminin covid-19 salgını sürecinde olumlu ya da olumsuz değişim yaşadığını ve olumlu ya da olumsuz her değişimin Covid-19 bulaşma korkusunu tetiklediğini ifade ediyor. Araştırmada katılımcıların yüzde 30’unun bedeninde olumsuz değişim yaşarken yüzde 39’unun duygularının olumsuz etkilendiğini, katılımcıların yüzde 43’ünün maneviyatı değişmezken yüzde 43’ünün de maneviyatının olumlu yönde değiştiği saptandı. Sonuçlar Covid-19 korkusunun komşuluk ilişkilerini olumlu etkilediği ölçüde olumsuz da etkilediğini ortaya koydu.

(İHA)

Bugün 13:06 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı mask
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı
İşsizlik rakamları açıklandı - Ankara mask
İşsizlik rakamları açıklandı - Ankara
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Honda Türkiye’den siber saldırı açıklaması mask
Honda Türkiye’den siber saldırı açıklaması
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL