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Gölbaşı Park ve bahçeleri çiçek açtı - Ankara

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Gölbaşımızın park ve bahçelerini güzelleştirmeye devam ediyor.
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GÖLBAŞI PARKLARI ÇIÇEK AÇTI. PARKLAR SAHİPLERİNİ AĞIRLAMAYI BEKLİYOR

GÖLBAŞI BELEDIYESI PARK VE BAHÇELERINI YAZA HAZIRLAMAYA DEVAM EDIYOR.

Yeşil alan ve çocuk oyun alanlarında çim biçme bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Gölbaşı Belediyesi çocukların oyun alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor.

Son olarak Karşıyaka 806. Sokakta yer alan parkın yenileme çalışmalarını yaptığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yaz döneminde vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Gölbaşımızın park ve bahçelerini güzelleştirmeye devam ediyor.

Gölbaşında bulunan tüm park ve yeşil alanlarda da gerekli bakım onarım yenileme ve temizlik çalışmalarına devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Parklarımız çocuklarımızla güzel dedi.

Bugün 13:25 TSİ Ankara- Belediyeler

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