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Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da polisi Başkent Sitelerde kaçak doğumhaneye baskın düzenledi; yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Altındağ Siteler’de güzellik merkezi görünümüyle çalışan bir dükkanın kaçak doğumhane olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis belirlenen adrese baskın düzenledi. Sözde iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirlendi.

Adrese öğle saatlerinde baskın düzenleyen polis, dükkanda kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş bir kapı tespit etti Dükkanın içerisinde odaların doğumhane olarak kullanıldığı görüldü.

Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazları, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Ultrason cihazlarında öncesinde önceden kontrolü yapılan embriyoların görüntülerine ulaşıldı. İş yerindeki bir odada tablo ile gizlenmiş gizli bir çıkış kapısı olduğu da belirlendi.

Dükkanın giriş ve çıkış noktalarının tamamının güvenlik kameraları ile takip edildiği ve baskın durumları haberdar etmesi için kapıda erkete bulundurulduğu tespit edildi. Polis firma sahibi, doğum yaptıran ebe ile çalışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

(İrfan Çalışkan - Bayram Türüdü/İHA)

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