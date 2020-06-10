Kanun teklifi ile 3374 ve 3623 sayılı Kanunlarla atılan adımların devamı olarak, millete ait yargı yetkisini gasp eden ve evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar veren Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. Teklif ile ayrıca yeni bir dava yolu öngörülerek, Yüksek Adalet Divanı’nın kuruluşuna ve yetkilerine ilişkin kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte hükümsüz hale gelen kararlardan kaynaklanan zararların tazminine imkan sağlanmakta.
Bugün 13:52 TSİ- Siyaset
Yassıada yargılamalarının geçersiz sayılmasına ilişkin teklif TBMM’de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarını geçersiz sayılmasını içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
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