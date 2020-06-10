Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:40 TSİ- Asayiş G: Bugün 19:41 TSİ

Mezarlıkta klip çeken şahıslar gözaltına alındı

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi gözaltına alındı.
mask

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, mezarlıkta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan klip yoğun tepkiye neden oldu.

Bugün 19:40 TSİ İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da AVM'lerde Sipariş Üzerine Hırsızlık Yapan Çete Yakalandı mask
Ankara'da AVM'lerde Sipariş Üzerine Hırsızlık Yapan Çete Yakalandı
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara mask
Sincan'da korkutan trafik kazası:1 yaralı - Ankara
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü mask
Sınırda arama tarama faaliyetleri sürdü
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara mask
Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti mask
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL