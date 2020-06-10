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"16. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi"
MSB: "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz