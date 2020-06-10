Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno eyaletinde 9 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırısı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz