Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.
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Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD’ın toplantısına katıldı - Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
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