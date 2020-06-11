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Trablus’ta korkunç katliam! Konteyner içinde yanmış cesetler bulundu

Libya’nın başkenti Trablus’ta darbeci Hafter milislerin daha önce işgal ettiği Kasr bin Gaşir bölgesinde bir konteyner içinde yanmış cesetler bulundu.
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun Basın Birimi, darbeci General Hafter milislerinin yaptığı katliamın görüntülerini yayınladı.

UMH güçlerin basın birimin yayınladığı görüntülerde, darbeci Hafter milislerin daha önce işgal ettiği Trablus’un güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bir konteyner içinde yanmış cesetlerin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiği aktarılırken darbeci Hafter milislerinin işgal ettiği Terhune kentinde bir hastanede 5 gün önce de en az 100 kişinin cesedi bulunmuştu.

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