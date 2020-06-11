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İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor

Edirne'de market işletmecisi Ertuğrul Yüksel, sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.
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Edirne’de marketini açarken bulduğu insan yüzünü andıran örümceğe gözü gibi bakan Ertuğrul Yüksel, örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besliyor.

Edirne'de market işletmecisi Ertuğrul Yüksel, sabah marketini açmaya geldiğinde kapı girişinde Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.

Beyaz renkli örümceğin insan yüzünü andıran görüntüsü olduğunu ve çok şaşırdığını ifade eden Yüksel, örümceği bir cam kavanoza koyarak koruma altına aldıktan sonra, internetten yaptığı araştırmada insan yüzünü andıran örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Yüksel, her gün onlarca kişinin örümceği görmek için markete geldiğini söyledi.


Yüksel, örümceği daha iyi şartlar altında yaşamına devam etmesi için Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Bugün 09:59 TSİ Ankara- Yaşam

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