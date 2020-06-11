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Bugün 10:09 TSİ- Siyaset

TBMM’de FETÖ tartışması

TBMM’de ‘FETÖ’ tartışması yaşandı. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise CHP milletvekillerinin neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sorguladı.
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TBMM Genel Kurulu’nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba söz aldı ve AK Parti milletvekillerinin ‘FETÖ’ bağlantılarının olduğunu iddia etti. Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu sözlerine ekledi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Deniz Baykal’ın genel başkanlığı sırasında çıkan kasetin FETÖ tarafından düzenlediğini belirten CHP milletvekillerine neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sordu.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

Bugün 10:09 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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