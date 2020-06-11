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Bugün 10:35 TSİ- Ekonomi

Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımda doğal afetlere karşı TARSİM’in önemli bir güvence olduğunu belirtti.
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Türkiye’de 2020 yılı içinde meydana gelen aşırı kar yağışı, aşırı sıcak, aşırı yağış, dolu, güneş yanıklığı, sel su baskını, çığ, deprem, don, fırtına, yangın, heyelan, hortum, kırağı, yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait toplam 4 milyon 328 bin 685 dekar alanın etkilendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli şöyle konuştu:

“Bu afetlerin büyük çoğunluğu mayıs ayı içesinde meydana geldi. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak.”

Bakan Pakdemirli, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu ile, tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için ise üreticilerin, İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğini ya da taksitlendirebileceğini söyledi.

İL ACİL DESTEK ÖDENEĞİ TALEP EDİLEBİLECEK

Pakdemirli ayrıca, TARSİM kapsamında olmayan afetlerle ilgili İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının ardından, ilgili valiliklerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından İl Acil Destek Ödeneği talep edebileceklerini dile getirdi.

"AŞIRI SICAKLARIN DA TARSİM KAPSAMINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Mayıs ayı içerisinde ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı illerde turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Ülkemizde uzun yıllardır ilk kez turunçgilleri olumsuz etkileyen aşırı sıcak zararı yaşandı. Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibariyle narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel bir çalışma başlattık.”

Bakan Pakdemirli, tarımın doğal afetlerden en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, çiftçilerin mutlaka tarım sigortası yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

Bugün 10:35 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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