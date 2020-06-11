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Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir" dedi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir" dedi.

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