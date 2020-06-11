Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz