İstanbul Kapalıçarşı’da 378,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,70 liradan, 2 bin 494 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 515 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 458 liradan, bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet bin 229 liradan ve 610 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.
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Serbest piyasada altın fiyatları - 11 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,70 lira oldu.
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