Ankara Yenimahalle İvedik caddesinde freni boşalan kamyonetin seyir halindeki jipe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.
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Freni boşalan kamyonetin park halindeki otomobillere çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Ankara Yenimahalle İvedik caddesinde freni boşalan kamyonetin seyir halindeki jipe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz