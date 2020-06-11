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Bugün 14:21 TSİ- Ekonomi

Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak

Şehir ve resort otelleri Haziran itibariyle sınırlı olarak hizmete başladı. Otelciler, Kurban Bayramı’na kadar tamamen hazır duruma geçerek misafirlerini ağırlamayı planlıyor.
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin düzenlenen video konferansta, otellerin son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Haziran ayı itibariyle otellerin yeniden kapılarını açmaya başladığını söyleyen Eresin, ay sonuna kadar bu sürecin bir miktar daha hızlanacağını kaydetti. Eresin, Kurban Bayramı’na kadar ise otellerin tamamen hazır olacağını söyledi.

Bu süreçte otellerin yeniden çalışmalarına başladığını vurgulayan Eresin, "Haziran ayı itibariyle otellerimiz yeniden kapılarını açmaya başladı. Ay sonuna kadar bu süreç bir miktar daha hızlanacaktır. Temmuz ayı itibariyle en azından gidişatın nasıl olabileceğinin ilk işaretleri gelmeye başlayacaktır. Covid-19’dan en fazla etkilenen sektör tüm dünyada olduğu gibi turizm oldu. En son toparlanacak sektör de yine turizm olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da açıkladığı gibi, 1 Haziran’dan itibaren yerli turizm için normalleşmeye başlayan Türkiye, 15 Haziran’dan itibaren de dış turizme kapılarını açacak" dedi.

"KURBAN BAYRAMI’NA KADAR OTELLER TAMAMEN HAZIR OLMUŞ OLACAK"

İnsanların yakın mesafe de olsa tatil yapabilmek istediklerinin altını çizen Eresin, "İnsanlar evlerinde çok sıkıldılar. Kurban Bayramı’na kadar olan süreçte hem resort hem şehir otelleri tamamen hazır olmuş olacak. Türk vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapacaklarına inanıyorum. Deniz, güneş, kum Türk turizminin vazgeçilmez bir özelliği. Ancak tatil demek sadece deniz, güneş, kum değildir. Turizm algısının sadece kıyı şeridinde değil kültür, tarih, gastronomi gibi alanlarda da yerleşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELER, KALİFİYELİ ÇALIŞANLARININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYOR"

Şehir otellerindeki yurtdışı girişler anlamında gerçek hareketliliğin önümüzdeki sene başında olacağını düşündüğünü belirten Eresin sözlerine şöyle devam etti: "Şehir otellerinde Eylül’e kadar bir hareketlilik beklemiyoruz. Başta Almanya olmak üzere uçuşların açılması sahil bölgelerindeki resort otellerimize bir katkı sağlayacak. Yıl sonu rakamları için bir hedef belirlemiyoruz. Pandemiden dolayı Türkiye’deki turizm sektörünün olumsuz etkilerinin azaltılması ve istihdam yapısını ayakta tutabilmek için çabalıyoruz. Sektördeki her işletme kalifiyeli çalışanlarının mağdur olmaması için çaba sarf ediyor".

"DÜĞÜN SEZONUNDA DA BİR HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU"

Pandemiden dolayı otellerdeki maliyetlerin arttığını ancak otelciler olarak bu artan maliyetlerin fiyatlara yansıtmak istemediklerine vurgu yapan Eresin, "Pandemiden önceki fiyatlarımıza sadık kalabilmek için çaba gösteriyoruz. Otellerimizdeki havalandırma sistemleri sağlık için uygun durumda. Otelin kapalı salonunda düğün yapmak sağlık açısından bir sıkıntı teşkil etmiyor. Düğün sezonunda da bir hareketlilik söz konusu. Sosyal mesafe kurallarından dolayı, salon kapasitelerinin yüzde 45’ini kaybetmiş bulunuyoruz. Bu süreçte düğünlerini yapamayanlar tarihlerini ileriye aldılar. Bu anlamda salonlara talep bulunuyor" diye konuştu.

"İŞSİZLİK MAAŞ ÖDEMELERİNİN YIL SONUNA KADAR UZATILMASINI ARZU EDİYORUZ"

Eresin, sektöre destek amacıyla vergisel düzenlemeler ile sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yanı sıra yargısal ve hukuki düzenlemelerin devreye sokulduğunu söyleyerek, "Açıklanan destek paketlerinin sektör açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaş ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"2021’E UMUTLA BAKIYORUZ"

Bütün enerjileriyle 2021’e hazırlandıklarını belirten Eresin, "2021’de bütün dünyada insanlar tekrar seyahat etmek isteyecekler. Başarılı sağlık sistemimizi de kullanarak bizim sağlık turizmde öne çıkmamız çok mümkün. Bu süreyi iyi kullanmamız lazım. Dolayısıyla 2021’e umutla bakıyoruz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy /İHA)

Bugün 14:21 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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