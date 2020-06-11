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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaboğlu’nun Ayasofya açıklamasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu’nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz