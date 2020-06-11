Korona virüs önlemleri kapsamında TFF tarafından yayımlanan talimatname kapsamında Süper Lig karşılaşmalarını takip edecek olan basın mensuplarının Covid-19 testleri Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’te bulunan merkezinde yapıldı. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi Dt. Elif Ayçin Tatlı, Dt. Şeyda Ertuğ, Dt. Zeynep Nazlı Mutlu, Hemşire Kübra Uçar Gürsoy ve Hemşire Zeynep Gündüz tarafından gerçekleştirilen testlerle basın mensuplarının testleri tamamlandı. Gazetecilere PCR ve antikor testleri yapıldı.
Bugün 16:41 TSİ- Spor
TSYD’de testler devam etti
Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde maçları takip edecek olan basın mensuplarının Covid-19 testleri TSYD’de yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz