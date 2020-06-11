Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu - Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz