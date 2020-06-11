Bakan Varank’tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı - Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz.
Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et, Türkiyem” ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz