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Bakan Varank’tan “Milli Teknoloji Hamlesi” paylaşımı - Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Milli Teknoloji Hamlesi “ paylaşımı yaptı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekonomimizin lokomotifi sanayinin gücüne güç katacak adımları, #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuyla atıyoruz.

Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et, Türkiyem” ifadelerine yer verdi.

Bugün 22:33 TSİ İHA Ankara- Teknoloji

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