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Lübnan’da Türkiye’ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi

Lübnan’da bir televizyon kanalının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tepki çeken ifadeler kullanmasının ardından Lübnanlılar kanalı protesto etmek için sokaklara indi.
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Al-Jadeed isimli televizyon kanalında çalışan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, dün programında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Lübnan halkı bunun üzerine bugün sokaklara inerek kanalı ve sunucuyu protesto etti. Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Lübnan bayrakları taşırken, Türkiye ve Erdoğan’a destek sloganları attı.

Vatandaşlar, televizyon kanalından ve sunucudan Türkiye’den özür dilemeleri talebinde bulundular.

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