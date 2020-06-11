Dünya turuna çıktılar! Salgın nedeni ile Portekiz'de mahsur kaldılar

Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatmıştı. Geçen sene Mart ayında dünya turuna çıkan ve 30 ülke gezen Duyan ailesi ise korona virüs salgının Avrupa'da etkisini arttırmaya başladığı günlerde Portekiz'in başkenti Lizbon'da 3 ay boyunca mahsur kaldı.

Emin Cihan Duyan, yaptığı açıklamada “Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 15 ay önce istifa ettim ve karavan ile dünya turuna başladık. "

" Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise yolculuğumuzu takipçilerimiz ile paylaşıyoruz. Önce tüm Avrupa'yı gezdik. Ardından Afrika'yı geçmeye karar verdik. Afrika'da Fas'ta çöle doğru ilerlerken motorumuz bozuldu. Orada öyle bir sıkıntı ile karşılaştık. Motorumuzu değiştirdikten sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başladık” ifadelerini kullandı.