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Dışişleri’nden İngiltere’ye ‘askeri üs’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Kıbrıs’taki egemen İngiliz üslerine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi hakkında soruya cevap verdi. Aksoy Kıbrıs Türklerinin de vazgeçilmez hak ve çıkarlarının bulunduğunu belirterek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını destekliyoruz. Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır. Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bugün 08:56 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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