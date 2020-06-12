La Liga’da özlem sona erdi. Yeniden start alan ligin 28. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda Real Betis’i konuk etti. Seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi ekip 55. dakikada penaltı kazandı. 56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Lucas Ocampos topu ağlara göndererek Sevilla’yı 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Fernando fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti. (2-0) Bu sonuçla Sevilla puanını 50’ye yükseltirken, 12. sırada yer alan Real Betis 33 puanda kaldı.
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La Liga Endülüs derbisiyle başladı
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga bu gece Endülüs derbisi olan Sevilla-Real Betis maçıyla başladı. Mücadele Sevilla’nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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