İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan, 7,72 liradan alınan euro ise 7,7220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,76 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Haziran 2020
Dolar 6,8240 liradan, euro ise 7,7220 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz