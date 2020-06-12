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Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Haziran 2020

Dolar 6,8240 liradan, euro ise 7,7220 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan, 7,72 liradan alınan euro ise 7,7220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,76 liradan satılmıştı.

Bugün 09:26 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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