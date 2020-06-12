Umudun kanatları eğitime başladı

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu normalleşme süreciyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başladı. Öğrencilere koronavirüs hakkında bilgiler verildi, hijyen paketi dağıtıldı.

Özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları grubunun koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine ara verilmişti. 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte Umudun Kanatları, özel eğitim öğretmenleri rehberliğinde eğitimlere yeniden başladı.

İlk Ders Koronavirüs Tedbirleri

Öğrenciler koronavirüs hakkında bilgilendirildi. Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı, öğrencilere maske ve dezenfektanların yer aldığı hijyen paketleri dağıtıldı. Sosyal mesafe kuralına göre oturan öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam etti.

Sincan Belediyesi engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Öğrenciler aldıkları eğitimlerle sportif etkinliklerden satranca, el sanatlarından tiyatro ve sema gösterilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.