Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:55 TSİ- Ekonomi

Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında yapılacak destek ödemesinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.
mask

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı şaptı:

“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Buna göre; 0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00’den,8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 10:55 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu mask
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı mask
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak mask
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Günün Özeti - 11 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 11 Haziran 2020
Bursa’da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu mask
Bursa’da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu
Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber mask
Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor.. mask
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor..
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber mask
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber mask
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL