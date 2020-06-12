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Terör örgütü PKK’nın hain planı bozuldu

MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi."