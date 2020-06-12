Başkan Altınok: “Ankara’nın ve Türkiye’nin en temiz ilçesiyiz”

Keçiören Belediyesi ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında 35 bin adet bilgilendirme broşürü dağıttı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemiz, Ankara’nın ve Türkiye’nin en temiz ve düzenli ilçesidir. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu tanımaksızın özverili bir şekilde Keçiören’e hizmet etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Altınok’un talimatı doğrultusunda tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, semt pazarları gibi noktalarda da çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir Keçiören için bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, temiz çevre bilincini güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için el broşürleri de dağıtıyor.

ÇÖPLER 20.00 İLA 22.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIYA

Belediye ekipleri tarafından kapı kapı gezilerek ve binaların giriş kapılarına asılarak dağıtımı yapılan 35 bin adet el broşürü ile çöplerin 20.00 ila 22.00 saatleri arasında çıkarılmasına ilişkin uyarılar yapılırken, belirtilen saatlerin dışında çöplerini dışarı çıkaranlar için ise cezai işlem uygulanacağı ifade ediliyor.

“51 MAHALLEMİZİ DETAYLI OLARAK TEMİZLEDİK”

Başkan Turgut Altınok da, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte çevre temizliği ve çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak, “Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Rutin temizlik çalışmaları dışında özellikle koronavirüs sürecinde ilçemizdeki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizledik. Çevremizi temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassas davranacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.