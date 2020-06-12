Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Bugün 11:58 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
Aile katlimaı! Eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Denizli’nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz