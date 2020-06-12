Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:20 TSİ- Ekonomi

Bakanlık, sahtecilik yapılan ürünleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü açıkladı.
mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, "5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır" denildi.

Bakanlığın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulama ile; Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, Sektörde haksız rekabetin önlenmesi, Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların “güvenilir gıda üretimi”nin teşvik edilmesinin amaçlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana bin 551 firmaya ait 3 bin 492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir. Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir."

(İHA)

Bugün 12:20 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu mask
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı mask
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak mask
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber mask
Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar mask
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber mask
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber mask
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı! mask
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı!
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber mask
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL