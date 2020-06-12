Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:30 TSİ- Spor

FIBA, milli takımlar düzeyindeki ilk espor turnuvasını duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımların mücadele edeceği ilk espor organizasyonu olan FIBA Esports Open 2020’yi 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı.
mask

FIBA, milli takımların mücadele edeceği ilk espor organizasyonu olan FIBA Esports Open 2020’yi başlatacağını duyurdu. FIBA Esports Open 2020, 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk kez milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilecek bir espor organizasyonu turnuvasına; Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Güney Kıbrıs, Endonezya, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Yeni Zelanda, Filipinler, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre ve Ukrayna katılacak.

Her takım beşi sahada ve iki yedek oyuncu olmak üzere kadrosunda toplam yedi oyuncu bulundurabilecek. Maçlar, Pro-AM modu kullanılarak çevrimiçi olarak ve oyuncu avatarlarının, üniformaların ve arena tasarımlarının tamamen özelleştirilmesini sağlayan NBA 2K üzerinden oynanacak.

FIBA Esports Open 2020 serisi, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan yeni FIBA espor stüdyolarında üretilecek ve günde en fazla altı maç içeren dört saatlik bir turnuva olacak. Tüm maçlar FIBA’nın sosyal medya kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri Direktörü Frank Leenders, konuyla ilgili olarak, “FIBA, NBA 2K ile işbirliği içinde milli takımlar arasındaki maçların pilot projesi olan FIBA Esports Open 2020 ile espor yolculuğuna başlamaktan gurur ve heyecan duyuyor. Bu espor girişimi, FIBA Merkez Kurulu tarafından, FIBA ailesini genişletmek üzere, stratejik hedefe sahip önemli ve tutarlı bir turnuva olarak belirlendi. Bu zorlu zamanlarda, ortaklarımız olan ve bu alanda zaten aktif olarak çalışmalarını sürdüren bazı ulusal federasyonlarımızın coşkusu da bizi heyecanlandırıyor” dedi.

(İHA)

Bugün 12:30 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
La Liga Endülüs derbisiyle başladı mask
La Liga Endülüs derbisiyle başladı
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi mask
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi
Bakan Kasapoğlu: “Bu dönemi avantaja çevireceğiz” mask
Bakan Kasapoğlu: “Bu dönemi avantaja çevireceğiz”
TSYD’de testler devam etti mask
TSYD’de testler devam etti
Kadıköy’de 10 bin karton taraftar hazır mask
Kadıköy’de 10 bin karton taraftar hazır
Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak mask
Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber mask
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber
Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4’üncü ülke oldu - Video Haber mask
Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4’üncü ülke oldu - Video Haber
O eski halinden eser yok! Maviliğe bürünen Haliç yeniden çamur deryası mask
O eski halinden eser yok! Maviliğe bürünen Haliç yeniden çamur deryası
Film gibi cezaevi firarisi operasyonu! O kaçıyor, Polisler Kovalıyor - Video Haber mask
Film gibi cezaevi firarisi operasyonu! O kaçıyor, Polisler Kovalıyor - Video Haber
Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor...Başkent kadınları çok mutlu! mask
Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor...Başkent kadınları çok mutlu!
Günün Özeti - 11 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 11 Haziran 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL