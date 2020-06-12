Makine ihracatında salgın etkisi

Makine İhracatçıları Birliği, yılın ilk 5 ayındaki toplam makine ihracatının 6,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. İlk 5 aydaki makine ihracatı, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 geriledi. 2019’un Nisan ve Mayıs aylarında toplam 3,3 milyar dolar ihracat yapan sektör, uluslararası ticaretin tüm dünyada durduğu son iki ayda 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Pandeminin küresel makine dış ticareti üzerindeki olumsuz etkisinin Ağustos sonunda zirve yapmasının beklenildiğini vurgulayan MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Sektörümüz, ekonomik krizleri diğer sektörlere göre 3 ila 6 ay arası bir farkla geriden takip ediyor. Salgın döneminde ancak elimizdeki siparişleri tamamladık. Bu dönemde hiç sipariş alamadığımız için birçok imalatçı firmamızın üretimi 2-3 ay içinde durma noktasına gelebilir. Fakat hâlâ fırsatlar var. Şu anda işlerini Çin’e kaptırmak istemeyen bazı Avrupa firmaları, yeniden faaliyete geçmeleri zaman alacağından ellerindeki siparişleri bizimle paylaşma arayışı içinde” dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)