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Ankaragücü’nde Neşeli Dakikalar

Ankaragücü antrenmanında gerçekleşen sürpriz doğum günü partisi neşeli anlara sahne oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nde malzemeci olarak görev yapan ve futbolcusundan taraftarına herkesin sevgisini kazanan Muhammet Yelatan’ın doğum günü kutlandı.

Sempatik tavırlarıyla özellikle futbolcuların sevgisini kazanan ve adeta takımın maskotlarından biri olan Muhammet’in doğum günü antrenman sahasında kutlandı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelinin yanı sıra başkan Fatih Mert ve yöneticilerinde yer aldığı kutlama neşeli anların yaşanmasına vesile oldu.

Pasta kesildikten sonra futbolcular tarafından un ve yumurta yağmuruna tutulan Muhammet’in mutluluğu görülmeye değerdi.
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