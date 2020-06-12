Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:33 TSİ- Sağlık

Covid-19 çocuk ve gençleri obezite ile vuruyor

Türkiye’deki obez hastaların yüzde 60’ını 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Yapılan ABD kaynaklı araştırmalara göre, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk hastalar arasında altta yatan en yaygın sebep yüzde 22 oranıyla obezite olarak tespit edilmiş. 2-6 yaş arası obez hastaların yüzde 67’si mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarken, bu oran normal kilolu çocuk hastalarda yüzde 20 olarak gerçekleşmiş.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Dünya genelinde araştırmalarla ortaya konulan Covid-19 çocukluk/gençlik çağı obezitesi ilişkisi, büyük tehlikeye işaret ediyor. Farklı ülkelerde hazırlanan “yoğun bakım klinik gözlem raporları” yoğun bakımda yatan genç hastalarının büyük çoğunluğunun obez olduğuna işaret ediyor. Geleceğimizi, obezite ve eşlik eden hastalıklar döngüsünden kurtarmalıyız” dedi.

Erk: “Çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek ve konuya dikkat çekmek üzere sayısız projeler ve eğitimler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda önce sağlıklı ve dengeli beslenmeye, ardından hareketsiz kalmamaya dikkat çektik. Ancak bugün geldiğimiz noktada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de haftalar süren karantina süreci, fiziksel aktiviteyi azaltırken dengesiz beslenmeyi arttırdı. Türkiye’de her yıl yüzde 8 oranında artış çocuk obez hasta sayısı 2020 için çok daha vahim bir tablo ile karşımıza çıkacak’’ dedi.

Bugünün çocuklarının geleceğin kronik hastalıklı bireyleri olmaması için aileleri iş birliğine davet eden Erk, “Obezite birçok sağlık sorunun olduğu gibi böbrek hastalıklarının da önemli nedenlerinden biri. Bugün ise tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Covid-19 nedeniyle genç obez hasta ilişkisi nedeniyle yoğun bakım yatışları tespit ediliyor. Bu durumda ailelerden her zaman olduğundan daha üstün bir çaba bekliyoruz. Bugün her ne kadar ilk dalganın sönümlendiği, tedbirlerin gevşetildiğini gözlemliyorsak da olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mart ayından bu yana aktif spordan ve açık alanda hareketten uzaklaştık. Gerek hareketsizlikten, gerekse strese bağlı olarak, biraz da sosyal medyanın da etkisiyle normalden daha fazla yiyecek tüketerek kilo aldık. Hem kas gücümüzü yeniden kuvvetlendirerek ideal kilomuza ulaşmak, hem bağışıklığımızı desteklemek, hem de Covid-19 açısından sonbahar aylarında beklenen belirsiz duruma hazırlıklı olmak için sadece çocuklarımızı değil, her yaş grubunu yetersiz, dengesiz ve düzensiz beslenmeden uzak tutmalıyız. Bu konuda beslenme uzmanlarından ve uzman hekimlerden destek almak üzere harekete geçmeliyiz’’ dedi.

(İHA)

Bugün 15:33 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı mask
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüse neden olan genler belirlendi! mask
Koronavirüse neden olan genler belirlendi!
Memede kitle fark edilince yapılması gerekenler mask
Memede kitle fark edilince yapılması gerekenler
’’Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi’’ mask
’’Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah: Fizyoterapi’’
Ankara Şehir Hastanesi Umut olmaya devam ediyor! 15 yıl nakil bekleyen anneye doğum günü hediyesi... mask
Ankara Şehir Hastanesi Umut olmaya devam ediyor! 15 yıl nakil bekleyen anneye doğum günü hediyesi...
Ankara Diş Polikliniği Redent Klinik Açıldı mask
Ankara Diş Polikliniği Redent Klinik Açıldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber mask
Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma - Video Haber
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar mask
Müjde Otobüs biletlerinde indirime gidildi! İşte Yeni İndirimli Fiyatlar
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber mask
Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı - Video Haber
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber mask
İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı! mask
O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı!
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber mask
Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL