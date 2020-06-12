Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 109 bin 835,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de 1,29 değer kazandı.
Bugün 18:41 TSİ- Ekonomi
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz