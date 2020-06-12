Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,62’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 109 bin 835,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de 1,29 değer kazandı.

(İHA)